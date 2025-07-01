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Песков выразил надежду на освобождение журналистов в результате контактов с Баку

Песков выразил надежду на освобождение журналистов в результате контактов с Баку
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Кремле назвали задержание российских журналистов в Азербайджане "чрезвычайно эмоциональной реакцией" и выразили надежду, что в самое ближайшее время они будут освобождены.

"Мы, конечно, очень внимательно относимся к информации о задержании наших журналистов. Мы рассчитываем на то, что в самое ближайшее время в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной нам удастся добиться их освобождения", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что "речь идет именно о журналистах".

"Подобные меры в отношении представителей СМИ абсолютно не соответствуют общепринятым правилам и нормам и, конечно же, не соответствуют духу и характеру российско-азербайджанских отношений", - добавил представитель Кремля.

"Мы рассчитываем, что эта чрезвычайно эмоциональная реакция сменится непосредственно прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на все представленные вопросы", - сказал он.

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