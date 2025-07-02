Песков заявил, что Путин и Макрон в телефонном разговоре изложили свои позиции со всеми нюансами

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон давно не общались, им было нужно в ходе телефонного разговора со всеми нюансами изложить друг другу свою позицию, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Давно не общались. Нужно было со всеми нюансами изложить позицию друг другу. Это то, что, собственно, было сделано", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Отрывок журналист опубликовал в своем телеграмм-канале.

Так Песков ответил на вопрос, какая была тональность прошедшего накануне телефонного разговора Путина и Макрона.

"Одно дело - воспринимать какие-то доклады своих помощников, другое дело - слушать напрямую от первоисточника", - отметил он.

Ранее Песков также заявил журналистам, что Путин и Макрон в ходе телефонного разговора достаточно подробно обменялись мнениями о конфликте на Украине, при этом президент Франции не подавал сигналы о готовности учитывать реалии "на земле" при обсуждении украинского урегулирования.

По словам представителя Кремля, "это была хорошая возможность донести подробности друг до друга".

"Инициатива была французской стороны", - ответил он на соответствующий вопрос.

Песков напомнил, что Путин неоднократно говорил о своей готовности к диалогу. По словам представителя Кремля, разговор президентов России и Франции длился более двух часов и был "весьма содержательным".



