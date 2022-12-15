Еврофинанс Моснарбанк и управление по криптоактивам Венесуэлы подписали соглашение о развитии

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк заключил соглашение о цифровом развитии с Главным национальным управлением по криптоактивам и связанной с ними деятельностью (Sunacrip) Боливарианской республики Венесуэла, передает корреспондент Интерфакса с подписания в рамках межправкомиссии России и Венесуэлы.

В подписании соглашения приняли участие председатель правления банка Сергей Ярош и руководитель Sunacrip Хоселит Рамирес.

В ноябре Ростех, которому принадлежит доля РФ в Еврофинанс Моснарбанке (50% плюс две акции), сообщил о создании на базе банка линейки цифровых финансовых инструментов для организации трансграничных расчетов. Ожидается, что новые инструменты позволят осуществлять взаиморасчеты в ходе торгово-экономического сотрудничества между Россией и Венесуэлой, а также с другими заинтересованными сторонами. Один из будущих продуктов - цифровая платформа по привлечению инвестиций и поиску бизнес-партнеров.

Доля в 50% минус 2 акции в Еврофинанс Моснарбанке принадлежит венесуэльскому Фонду развития Fonden, который в марте 2019 года подпал под санкции США за связи с нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA.