Что произошло за день: среда, 2 июля

Жалобы находящихся в Азербайджане россиян, планы повысить утильсбор и ограничение скорости курьерам в Петербурге

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Посольство России в Азербайджане сообщило о жалобах россиян на применение к ним силы. Подобные обращения дипломаты получают в том числе от туристов. В связи с этим в МИД России рекомендовали согражданам учитывать обстановку в Азербайджане при принятии решения о поездке в эту страну. В Кремле заверили, что обратили внимание на видеокадры с задержанными в Азербайджане россиянами, Москва будет защищать их интересы всеми имеющимися средствами.

- Суд Екатеринбурга арестовал уже восьмерых обвиняемых в причастности к заказным убийствам прошлых лет в составе этнической преступной группы. В СКР сообщили, что фигуранты причастны к убийствам и покушениям на убийство по причине раздела сфер влияния в бизнесе и личной мести.

- Утильсбор с автомобилей более 160 л.с. для физлиц планируется увеличить, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. По его словам, доппоступления составят 40-60 млрд руб.

- Суд принял апелляцию Дмитрия Каменщика на решение передать "Домодедово" Росимуществу. Жалоба будет рассмотрена 28 июля.

- США приостановили поставки Киеву части военной помощи, когда некоторые ее партии уже доставили в регион, сообщает NBC со ссылкой на три источника. По данным Politico, Пентагон с марта этого года предлагал поставить на паузу поставки боеприпасов из-за беспокойства, что их собственные запасы вооружений слишком сильно сократились.

- В офисе компании "Ташир" Самвела Карапетяна в Ереване проводятся обыски. Эти обыски не связаны с делом против самого Карапетяна, арестованного по обвинению в призыве к захвату власти, сообщили в Следственном комитете республики. Между тем парламент Армении одобрил в первом чтении национализацию компании "Электрические сети Армении", принадлежащей, "Таширу".

- Компания Владислава Бакальчука подала новый иск против "Вайлдберриз" на 9,8 млрд рублей. В карточке дела подробностей нет.

- Иностранцам не стали запрещать работать курьерами и таксистами в Петербурге. Однако с 1 июля власти ограничили для курьеров скорость передвижения на уровне 10 км/ч. Также им запрещено движение на транспортных средствах по ряду улиц.