Арестованным по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге предъявлено обвинение

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Пятерым из шести арестованным по подозрению в заказных убийствах в Екатеринбурге предъявлено обвинение, один из них дал признательные показания и изобличил соучастников, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений пятерым из них уже предъявлено обвинение по п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму)", - сказала Петренко в среду журналистам.

Она отметила, что "один из обвиняемых дал подробные показания по обстоятельствам преступлений в ходе проверки показаний на месте и изобличил своих соучастников".

По словам Петренко, в числе фигурантов уголовного дела граждане РФ Мазахир Сафаров, Акиф Сафаров, Аяз Сафаров, Ахлиман Гянджиев, Шахин Лалаев и Бакир Сафаров, по ходатайству следствия суд арестовал их.

"По данным следствия, обвиняемые, входившие в состав преступной группы, причастны к убийству в 2001 году Ю.Пашаева, который скончался от полученных колото-резаных ран; покушению на убийство по найму Ф.Ширинова в 2010 году и убийству в 2011 году гражданина Азербайджанской Республики И.Гаджиева", - сказала представитель СКР, отметив, что мотивом указанных преступлений, "как полагает следствие, стал раздел сфер влияния в бизнесе, а также личная месть".

28 июня в СКР сообщили, что в Екатеринбурге задержано несколько человек, которые подозреваются в участии в заказных убийствах и покушениях на убийства в 2001, 2010, 2011 годах в составе этнической преступной группы.

Позднее Петренко сообщила, что из восьми задержанных двое скончались. Один из них - от сердечной недостаточности.

Задержания прошли в рамках уголовного дела по п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму), которое ведет центральный аппарат СКР.

Между тем, на задержания в Екатеринбурге отреагировал МИД Азербайджана. В ведомство вызвали временного поверенного в делах посольства РФ в Баку. По сообщению пресс-службы азербайджанского МИД, российскому дипломату выразили протест в связи с рейдами представителей силовых структур России "в квартирах, где проживают наши соотечественники". До сведения российской стороны доведено, что в Баку ожидают расследования инцидента.

29 июня Минкультуры Азербайджана сообщило, что в стране отменили все культурные мероприятия по линии России из-за инцидента в Екатеринбурге. По той же причине парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Россию.