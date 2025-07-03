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В суд направлено уголовное дело о растрате более 6 млрд рублей "Роснано"

В суд направлено уголовное дело о растрате более 6 млрд рублей "Роснано"
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Генеральной прокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора компании "Пластик Лоджик" Бориса Галкина, обвиняемого в особо крупной растрате.

"Уголовное дело направлено в Гагаринский суд Москвы для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как полагает следствие, с декабря 2011 года по март 2021 года заместитель председателя правления "Роснано" Юрий Удальцов совместно с инвестиционным директором инвестиционного дивизиона данной организации Николаем Тычининым (с 2012 года член совета директоров "Пластик Лоджик"), Галкиным и неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, под видом реализации проекта "Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения", растратили денежные средства "Роснано".

"Всего было похищено более 6 млрд 672 млн 961 тыс. рублей путем перечисления группе иностранных компаний "Plastic Logic". При этом соучастники не имели намерения построить технологические цепочки и обеспечить развитие новых производств в сфере нанотехнологий на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Расследование проводилось Следственным департаментом МВД России.

Галкин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному). Ему грозит до 10 лет колонии.

Роснано Пластик Лоджик Генпрокуратура РФ
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