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Экс-глава дочерней фирмы "Роснано" задержан по подозрению в хищении 13 млрд руб.

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Бывший гендиректор дочерней фирмы "Роснано" - ООО "Пластик Лоджик" Борис Галкин задержан по подозрению в хищении более 13 млрд рублей из бюджета РФ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ РФ в ходе сопровождения расследуемого следственным департаментом МВД уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК России (присвоение или растрата в особо крупном размере), установлена причастность бывшего генерального директора ООО "Пластик Лоджик" Галкина Бориса Юрьевича к хищению более 13 млрд рублей", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что с 2020 года Галкин скрывался от правоохранительных органов за рубежом, "в 2024 году при въезде на территорию РФ задержан сотрудниками органов безопасности".

"ООО "Пластик Лоджик" учреждено АО "Роснано" в 2010 году в целях реализации инновационного проекта "Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, "несмотря на отсутствие у ООО "Пластик Лоджик" производственных мощностей и квалифицированного персонала для создания инновационного производства, в период 2010-2020 гг. на счета организации предыдущим топ-менеджментом АО "Роснано" переведено более 13 млрд рублей, полученных из бюджета РФ".

"По версии следствия, ООО "Пластик Лоджик" под руководством Галкина Б.Ю. инновационное производство не создано, а выделенные денежные средства выведены под иностранные юрисдикции", - заявили в ЦОС ФСБ.

ФСБ Роснано Борис Галкин
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