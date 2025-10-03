Поиск

Минсельхоз России в 2026 году оптимизирует меры поддержки малого агробизнеса

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз в 2026 году планирует оптимизировать меры господдержки агробизнеса, сообщила начальник управления развития малого агробизнеса Минсельхоза Рената Бибарсова на международном форуме "Устойчивое развитие горных территорий".

"Со следующего года мы запланировали масштабную трансформацию господдержки малого агробизнеса и включение их всех в консолидацию в единый федеральный проект, в отдельный структурный элемент государственной программы развития АПК, который будет состоять из двух больших масштабных направлений - это развитие приоритетных направлений малого агробизнеса и агротуризм", - сказала она.

По ее словам, это делается, чтобы оптимизировать все виды государственной поддержки, предоставляемой малому бизнесу. Это позволит регионам оперативно принимать решение для перераспределения средств в зависимости от тех или иных возникающих приоритетов.

"Предусмотрели дифференцированный подход к размеру государственной поддержки, который будет зависеть не от срока регистрации хозяйства, а от его возможности инвестировать в свой малый бизнес-проект и, естественно, для облегчения администрирования предоставления мер государственной поддержки в региональных органах управления АПК", - отметила Бибарсова.

С 2026 года блок мер господдержки малого агробизнеса будет состоять из двух направлений, в одном из которых будет выделено четыре блока - это развитие фермерских хозяйств, куда будут консолидированы все меры поддержки фермеров, которые сегодня действуют в рамках госпрограммы. Второй блок - поддержка сельскохозяйственной потребительской кооперации.

"Мы вводим новые меры поддержки, которые будут направлены на развитие малых пекарен на сельских территориях, которые будут направлены на снижение себестоимости электроэнергии путем внедрения газопоршневых установок. Сохраняем субсидии на развитие малых компаний в виде гранта "Агропрогресс", будем продолжать развивать систему сельскохозяйственного консультирования в виде центров компетенций", - уточнила Бибарсова.

Также вводится новый отдельный блок поддержки инфраструктуры сбыта фермерской продукции через механизм агроагрегаторов, создание логистической инфраструктуры, предоставление возможности пополнения оборотных средств для закупки продукции у фермеров и дальнейшей ее поставки в торговые сети.

Грант "Агротуризм" остается приоритетным направлением в рамках мер поддержки развития малого агробизнеса. Он разделен на два направления - грант и субсидии на создание туристской инфраструктуры.

Как сообщалось, проект федерального бюджета на 2026 год предусматривает финансирование проекта "Развитие малого агробизнеса" в размере 6,7 млрд рублей. В 2027-2028 годы объем финансирование предусмотрен по 6,6 млрд рублей в год.

По данным Минсельхоза, доля фермеров в производстве продукции АПК составляет 14%, в том числе в производстве зерна - 30%, мяса - 4%, овощей открытого грунта - 24%, молока - 9%, картофеля - 16%, плодов и ягод - 7%.

