ОАК в 2025 году ожидает роста производства самолетов в 1,5 раза

В основном выпуск увеличится за счет боевых машин

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") в 2025 году планирует нарастить выпуск самолетов в годовом выражении на 50%, в основном - за счет роста выпуска боевых машин, сообщил гендиректор корпорации Вадим Бадеха на "Национальном промышленном конгрессе PromSpace 2025".

"Этот год в корпорации рекордный. Мы выпустим по количеству новых самолетов больше, чем за все годы постсоветского периода - это почти на 50% больше, чем в прошлом году, хотя прошлый год был тоже рекордным. Понятно, с чем это связано - в основном это самолеты боевые и обеспечивающие выполнение задач специальной военной операции", - сказал он.

Гендиректор ОАК отметил, что для отрасли боевой авиации сегодня актуальны, в частности, вопросы ценообразования.

"Крайне актуальной стала цена. Даже не цена самолета, а цена выполнения миссии. Сегодня стоимость - это главный вызов, который стоит перед всей отраслью, в том числе и перед нами, авиастроителями. Могу сказать, что это тенденция не только наша, это тенденция мировая", - добавил Бадеха.

Консолидированная выручка ОАК в I полугодии 2025 года выросла на 28%, до 276,3 млрд рублей, в том числе от строительства и продажи воздушных судов - на 40%, до 156,8 млрд рублей, сообщалось в отчете компании по МСФО. Чистый убыток сократился на 10%, до 15,9 млрд рублей.

ОАК объединяет конструкторские бюро и авиастроительные предприятия, контролируется госкорпорацией "Ростех".