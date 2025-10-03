Поиск

ОАК в 2025 году ожидает роста производства самолетов в 1,5 раза

В основном выпуск увеличится за счет боевых машин

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") в 2025 году планирует нарастить выпуск самолетов в годовом выражении на 50%, в основном - за счет роста выпуска боевых машин, сообщил гендиректор корпорации Вадим Бадеха на "Национальном промышленном конгрессе PromSpace 2025".

"Этот год в корпорации рекордный. Мы выпустим по количеству новых самолетов больше, чем за все годы постсоветского периода - это почти на 50% больше, чем в прошлом году, хотя прошлый год был тоже рекордным. Понятно, с чем это связано - в основном это самолеты боевые и обеспечивающие выполнение задач специальной военной операции", - сказал он.

Гендиректор ОАК отметил, что для отрасли боевой авиации сегодня актуальны, в частности, вопросы ценообразования.

"Крайне актуальной стала цена. Даже не цена самолета, а цена выполнения миссии. Сегодня стоимость - это главный вызов, который стоит перед всей отраслью, в том числе и перед нами, авиастроителями. Могу сказать, что это тенденция не только наша, это тенденция мировая", - добавил Бадеха.

Консолидированная выручка ОАК в I полугодии 2025 года выросла на 28%, до 276,3 млрд рублей, в том числе от строительства и продажи воздушных судов - на 40%, до 156,8 млрд рублей, сообщалось в отчете компании по МСФО. Чистый убыток сократился на 10%, до 15,9 млрд рублей.

ОАК объединяет конструкторские бюро и авиастроительные предприятия, контролируется госкорпорацией "Ростех".

ОАК Ростех Вадим Бадеха
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дума рассмотрит механизм доведения налога на прибыль для российских участников международных групп компаний до 15%

Дума рассмотрит механизм доведения налога на прибыль для российских участников международных групп компаний до 15%

Московская полиция выдворила из РФ с начала года более 450 незаконных мигрантов

Московская полиция выдворила из РФ с начала года более 450 незаконных мигрантов

Половина территории России уже покрыта снегом

Половина территории России уже покрыта снегом

Журналист Илья Азар заочно приговорен к четырем годам колонии

Журналист Илья Азар заочно приговорен к четырем годам колонии

На "Госуслугах" появился сервис для жалоб на УК, которая не дает выбрать интернет-провайдера в доме

На "Госуслугах" появился сервис для жалоб на УК, которая не дает выбрать интернет-провайдера в доме

Мужчина задержан в Крыму за передачу Украине координат комплексов C-300

Минсельхоз РФ продлил запрет на вылов воблы в Волге и Каспийском море до 2027 г.

Минсельхоз РФ продлил запрет на вылов воблы в Волге и Каспийском море до 2027 г.
Военная операция на Украине

20 беспилотников ВСУ нейтрализованы за ночь над регионами РФ и Черным морем

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7281 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });