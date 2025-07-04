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В Арктике прошлогодняя температура на 1,24 градуса превысила норму 1991-2020 гг.

Быстрее всего теплеет в Сибирском секторе российской Арктики

В Арктике прошлогодняя температура на 1,24 градуса превысила норму 1991-2020 гг.
Фото: Sebnem Coskun/Anadolu via Getty Images

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Минувший год был теплым в Арктической зоне Российской Федерации и превзошел норму базового периода 1991-2020 годов на 1,24 градуса по Цельсию, говорится в "Обзоре состояния и загрязнения окружающей среды в РФ за 2024 год" Росгидромета.

"Температуры выше нормы наблюдались всюду в Российской Арктике (РА), кроме небольшой прибрежной полосы в районе пролива Лонга. (...) Наиболее теплые условия (95%-е экстремумы) наблюдались на Кольском полуострове, вдоль побережья Белого моря, в бассейне реки Хатанга", - пишут эксперты.

РА поделена на три сектора: Европейский (Мурманская область, Ненецкий АО, часть Архангельской области), Сибирский (Ямало-Ненецкий АО, Красноярский край и часть Якутии) и Восточный (Чукотский АО, прилегающие районы Якутии). Годовые аномалии в их пределах составляют +1,22, +1,73 и +0,69 градуса Цельсия соответственно.

Зимой аномалия температуры, осредненная по РА, составила +1,24 градуса Цельсия. Температуры выше климатической нормы наблюдались на побережье Баренцева моря, особенно всюду в Сибирском секторе (+2,57 градуса), в нижнем течении рек Индигирка и Алазея, на Чукотском полуострове и в бассейне реки Анадырь; ниже нормы - на Кольском полуострове, на побережье Белого моря, в нижнем течении рек Лена и Яна, в бассейне реки Колыма.

Весной аномалия температуры составила -0,49 градуса Цельсия. Температуры ниже нормы наблюдались от Кольского полуострова до Среднесибирского плоскогорья, а также восточнее Чаунской губы; выше нормы - на востоке полуострова Таймыр и далее на восток до Чаунской губы.

Летом аномалия составила +0,52 градуса Цельсия. На большей части РА температуры были выше нормы, исключения - прибрежные территории от Печорской губы до дельты Енисея и восточнее течения Колымы, где наблюдались небольшие отрицательные аномалии.

Осенью осредненная по РА аномалия температуры составила +2,28 градуса Цельсия. На всей территории температуры были выше климатической нормы (кроме нижнего течения реки Яна). Наиболее теплые условия сложились в Европейском секторе (+3,13 градуса Цельсия), на западе Сибирского сектора (+2,61 градуса Цельсия) и в бассейне реки Анадырь.

Отмечается, что рост среднегодовой температуры наблюдается в Российской Арктике с 1970-х годов и резко ускоряется в XXI веке. Самое большое потепление за 1976-2024 годы происходит в Сибирском секторе РА: +0,7 градуса Цельсия за 10 лет.

Особый интерес представляют изменения температуры воздуха над областью морской Арктики, т.к. потепление сопровождается сокращением площади морского льда, способным повлиять на развитие Северного морского пути (СМП).

"На акватории Сибирских арктических морей, по которым проходит Северный морской путь, особенно заметно потеплело в 2010-е годы. Данные метеорологических станций на побережье и островах показывают здесь повышение зимней температуры воздуха с 1970-х годов по 2018 год - на 6 градусов Цельсия, а летней к 2020 году - почти на 3 градуса Цельсия. В 2021-2023 годах температура понизилась почти на 3 градуса Цельсия, а летом - на 1 градус Цельсия, но в 2024 году начался рост", - говорится в обзоре.

Росгидромет СМП Арктика
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