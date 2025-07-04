Поиск

Правительство изучает предложения по немонетарной поддержке производителей электроники

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ рассматривает предложения производственной компании "Аквариус" о дополнительных мерах немонетарной поддержки российских производителей компьютерного оборудования, заявил первый вице-президент "Аквариуса" Дмитрий Титов на конференции "Российская электроника", организованной газетой "Ведомости".

"Направили письмо в правительство, - уточнил "Интерфаксу" Титов. - По нашей информации, предложения Алексея Калинина (руководитель и совладелец "Аквариуса" - ИФ) восприняты позитивно".

К числу основных мер первый вице-президент "Аквариуса" отнес информирование производителей радиоэлектроники о потребностях заказчиков в соответствующем оборудовании.

"Минфин, исходя из планов закупок госзаказчиков и госкомпаний, уже в начале года видит цельную картину в штуках по потребностям госсегмента в радиоэлектронике, - сказал Титов. - Если бы мы, все производители, могли бы получать агрегированную информацию по этой потребности, то мы могли бы лучше планировать развитие своих производственных мощностей".

По мнению Титова, доступ вендоров к такой информации можно организовать через ГИСП "Промышленность".

Также первый вице-президент "Аквариуса" отметил проблему сезонности, когда большая часть выручки, а, соответственно, продаж и производства приходятся на IV календарный квартал. Это создает сложности с загрузкой производственных мощностей, когда 2/3 года они оказываются мало востребованными, а в конце года - на предприятиях "пожар".

"Необходимо обеспечить равномерное распределение закупок госзаказчиков и госкомпаний по кварталам, - подчеркнул Титов. - Решение этой проблемы даст сильный экономический эффект за счет рационального использования производственных мощностей".

Стоит отметить, что ранее заказчики объясняли проведение закупок и запуск соответствующих проектов во второй половине года тем, что им предварительно требовалось получить одобрение своих запросов на получение средств из бюджета, дождаться получения денег и только тогда приступать к проведению закупки. В свою очередь Минфин и Федеральное казначейство по мере электронизации сферы госзакупок и процессов бюджетирования стали требовать от госзаказчиков перехода на раннее проведение закупок, поскольку такая электронизация позволила заказчикам оперативно получать бюджетные ассигнования. Однако особых изменений в сроках проведения закупок пока не произошло.

Титов также обратил внимание на проблему занижения начальной (максимальной) цены контрактов (НМЦК) в госзакупках и закупках госкомпаний.

"Дело в том, что госкомпании прежде всего формируют НМЦК, например, методом сбора коммерческих предложений и с учетом цен от поставщиков иностранной продукции, - рассказал Титов. - Последние зачастую дают низкую цену, хотя и не рассчитывают на участие в закупке, поскольку для них действуют те или иные ограничения (запрет, правило "второй лишний"). В результате НМЦК получается заниженной и сразу начинается с нуля, в части маржинальности, для российских производителей".

Руководитель Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ) Илья Массух отметил, что в настоящее время определение цены оторвано от самих торгов.

"Заказчики определяют цену вне правил импортозамещения (речь идет о правительственном постановлении №1875, регламентирующем применение запретов и ограничений при закупках госзаказчиками и госкомпаниями определенных видов промышленной продукции - ИФ), - сказал он. - Необходимо изменить правило определения госкомпаниями НМЦК".

По словам Титова, как и в случае с субъектами 44-ФЗ (регламентирует закупки госзаказчиков - ИФ), предлагается на уровне законодательства установить требование о возможности формирования НМЦК только с учетом цен на оборудование, включенное в Реестр российской радиоэлектронной продукции.

Возможные сроки принятия правительством или конкретными регуляторами тех или иных решений по предложениям "Аквариуса" Титов назвать затруднился.

Правительство Минфин Аквариус Илья Массух Дмитрий Титов Алексей Калинин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Арктике прошлогодняя температура на 1,24 градуса превысила норму 1991-2020 гг.

В Арктике прошлогодняя температура на 1,24 градуса превысила норму 1991-2020 гг.

В Сбербанке прогнозируют снижение ставки ЦБ к концу года до 15-16%

Экологический ущерб от деятельности ЮГК оценен в 6 млрд рублей

Экологический ущерб от деятельности ЮГК оценен в 6 млрд рублей
Военная операция на Украине

Источник сообщил об очередном санитарном обмене ранеными между РФ и Украиной

Минтранс предложил отложить требование оснащать новые самолеты видеокамерами

Запуск прямого авиасообщения между РФ и Саудовской Аравией планируется в октябре

Запуск прямого авиасообщения между РФ и Саудовской Аравией планируется в октябре
Военная операция на Украине

Россия и Украина провели еще один обмен военнопленными

Россия и Украина провели еще один обмен военнопленными

Песков сказал, что РФ внимательно относится ко всем заявлениям Трампа

Песков сказал, что РФ внимательно относится ко всем заявлениям Трампа

Путин счел целесообразным огласить послание Федеральному собранию позже обычного

Основной владелец "Южуралзолота" Константин Струков заявил, что не уезжал из РФ

Основной владелец "Южуралзолота" Константин Струков заявил, что не уезжал из РФ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6664 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе433 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });