Правительство изучает предложения по немонетарной поддержке производителей электроники

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ рассматривает предложения производственной компании "Аквариус" о дополнительных мерах немонетарной поддержки российских производителей компьютерного оборудования, заявил первый вице-президент "Аквариуса" Дмитрий Титов на конференции "Российская электроника", организованной газетой "Ведомости".

"Направили письмо в правительство, - уточнил "Интерфаксу" Титов. - По нашей информации, предложения Алексея Калинина (руководитель и совладелец "Аквариуса" - ИФ) восприняты позитивно".

К числу основных мер первый вице-президент "Аквариуса" отнес информирование производителей радиоэлектроники о потребностях заказчиков в соответствующем оборудовании.

"Минфин, исходя из планов закупок госзаказчиков и госкомпаний, уже в начале года видит цельную картину в штуках по потребностям госсегмента в радиоэлектронике, - сказал Титов. - Если бы мы, все производители, могли бы получать агрегированную информацию по этой потребности, то мы могли бы лучше планировать развитие своих производственных мощностей".

По мнению Титова, доступ вендоров к такой информации можно организовать через ГИСП "Промышленность".

Также первый вице-президент "Аквариуса" отметил проблему сезонности, когда большая часть выручки, а, соответственно, продаж и производства приходятся на IV календарный квартал. Это создает сложности с загрузкой производственных мощностей, когда 2/3 года они оказываются мало востребованными, а в конце года - на предприятиях "пожар".

"Необходимо обеспечить равномерное распределение закупок госзаказчиков и госкомпаний по кварталам, - подчеркнул Титов. - Решение этой проблемы даст сильный экономический эффект за счет рационального использования производственных мощностей".

Стоит отметить, что ранее заказчики объясняли проведение закупок и запуск соответствующих проектов во второй половине года тем, что им предварительно требовалось получить одобрение своих запросов на получение средств из бюджета, дождаться получения денег и только тогда приступать к проведению закупки. В свою очередь Минфин и Федеральное казначейство по мере электронизации сферы госзакупок и процессов бюджетирования стали требовать от госзаказчиков перехода на раннее проведение закупок, поскольку такая электронизация позволила заказчикам оперативно получать бюджетные ассигнования. Однако особых изменений в сроках проведения закупок пока не произошло.

Титов также обратил внимание на проблему занижения начальной (максимальной) цены контрактов (НМЦК) в госзакупках и закупках госкомпаний.

"Дело в том, что госкомпании прежде всего формируют НМЦК, например, методом сбора коммерческих предложений и с учетом цен от поставщиков иностранной продукции, - рассказал Титов. - Последние зачастую дают низкую цену, хотя и не рассчитывают на участие в закупке, поскольку для них действуют те или иные ограничения (запрет, правило "второй лишний"). В результате НМЦК получается заниженной и сразу начинается с нуля, в части маржинальности, для российских производителей".

Руководитель Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ) Илья Массух отметил, что в настоящее время определение цены оторвано от самих торгов.

"Заказчики определяют цену вне правил импортозамещения (речь идет о правительственном постановлении №1875, регламентирующем применение запретов и ограничений при закупках госзаказчиками и госкомпаниями определенных видов промышленной продукции - ИФ), - сказал он. - Необходимо изменить правило определения госкомпаниями НМЦК".

По словам Титова, как и в случае с субъектами 44-ФЗ (регламентирует закупки госзаказчиков - ИФ), предлагается на уровне законодательства установить требование о возможности формирования НМЦК только с учетом цен на оборудование, включенное в Реестр российской радиоэлектронной продукции.

Возможные сроки принятия правительством или конкретными регуляторами тех или иных решений по предложениям "Аквариуса" Титов назвать затруднился.