Москалькова сообщила о предложении Киева обменять курян на арестованных в РФ украинцев

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила журналистам, что украинская сторона настаивает на обмене удерживаемых на Украине жителей Курской области на тех украинцев, которые в России арестованы по обвинению в пособничестве терроризму.

"Украинская сторона выдвигает в качестве условия фактически обмен на тех гражданских людей (...) жителей Украины, которые были задержаны в России за пособничеству терроризму. И в связи с этим в отношении них были возбуждены уголовные дела. И они находятся под стражей", - сказала она.

По словам омбудсмена, "нельзя поставить на одну ступень тех людей, которые работали против российского государства, и других, которые ничего плохого не сделали государству украинскому, а были вынуждены вместе с отходом войск Украины покинуть Россию".

"Мы продолжаем диалог и надеемся на положительный результат", - отметила Москалькова.

По ее данным, сейчас на Украине находятся десять жителей Курской области - граждан России, которые там удерживаются.