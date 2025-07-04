ФАС предложила ограничить сбор за возврат железнодорожных билетов 10% от стоимости

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная службаразработала проект постановления правительства о предельном сборе за возврат билета на поезд в размере 10% от его стоимости. Перевозчик сможет установить сбор и на более низком уровне - в пределах от 0 до 10%.

"В настоящее время возникают ситуации, когда посредники недобросовестно приобретают билеты в большом количестве и сдают их в последний момент, что приводит к невозможности приобретения билетов пассажирам, планирующим свои поездки", - отметили в ФАС.

В ведомстве считают, что сбор за возврат будет нести регулирующую функцию, так как для 65% пассажиров он станет ниже проиндексированного на уровень инфляции размера сбора уровня 2019 года.

"Кроме того, перевозчики уже приняли меры для существенного сокращения дефицита мест при перевозках пассажиров железнодорожным транспортом. Так, в настоящий момент действует возможность использования "листа ожидания" при оформлении билетов. Предлагаемая мера, по мнению перевозчиков, будет способствовать обеспечению наличия мест при перевозках пассажиров железнодорожным транспортом, особенно в южном направлении в сезон отпусков", - добавили в ведомстве.