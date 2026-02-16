Поиск

Комитет Думы одобрил введение штрафов за перепродажу ж/д билетов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект № 1049987-8, направленный на пресечение неправомерных действий, связанных с покупкой билетов на поезда дальнего следования и их дальнейшей реализацией "перекупщиками" на торговых площадках.

Законопроект предусматривает дополнение КоАП новой статьей 14.4(4), по которой незаконная продажа электронных билетов на поезда дальнего следования лицом, не являющимся перевозчиком, повлечет штраф на граждан в размере до 10 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц - от 400 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

Составление протоколов и рассмотрение административных дел предлагается закрепить за должностными лицами Ространснадзора.

В заключении комитета отмечается, что ОАО "РЖД" и Российский союз промышленников и предпринимателей поддерживают законопроект.

Законопроект в парламент внесли депутаты Андрей Луговой и Сергей Леонов. Они отмечают, что по информации ОАО "РЖД", за 2024 год выявлено более 2 тысяч случаев приобретения электронных проездных документов (билетов) лицами, не являющиеся перевозчиками. Данные действия создают дефицит билетов и рост стоимости услуг перевозчика, что существенно нарушает права пассажиров и снижает эффективность работы железнодорожного транспорта.

Также депутаты обращают внимание, что закон от 31 июля 2025 года № 339-ФЗ установил корреспондирующий запрет на осуществление возмездных посреднических услуг по оформлению электронных проездных билетов лицами, не являющимися перевозчиками.

Ространснадзор КоАП Андрей Луговой Госдума Сергей Леонов РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Прокуратура Ставрополья открыла горячую линию из-за проблем с водоснабжением

Бизнесмен Евгений Чичваркин заочно приговорен к девяти годам колонии

Сбой произошел в белгородском Центре обработки данных после атак ВСУ

Защита обжаловала арест вице-президента FESCO Иванова

В Сочи будут выдавать российские паспорта жителям Абхазии

 В Сочи будут выдавать российские паспорта жителям Абхазии

В Брянской области возобновилось тепло- и электроснабжение

Бастрыкин сообщил о приговоре за хищение 7 тысяч сертификатов "Детского мира"

 Бастрыкин сообщил о приговоре за хищение 7 тысяч сертификатов "Детского мира"

КС проверит возможность взыскания со страховщика убытков сверх лимита ОСАГО

 КС проверит возможность взыскания со страховщика убытков сверх лимита ОСАГО

Пожар из-за атаки БПЛА в поселке Волна на Кубани потушили

Минпросвещения продлевает особый формат ГИА в приграничных регионах в 2026 году

 Минпросвещения продлевает особый формат ГИА в приграничных регионах в 2026 году
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 70 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8422 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });