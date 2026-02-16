Комитет Думы одобрил введение штрафов за перепродажу ж/д билетов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект № 1049987-8, направленный на пресечение неправомерных действий, связанных с покупкой билетов на поезда дальнего следования и их дальнейшей реализацией "перекупщиками" на торговых площадках.

Законопроект предусматривает дополнение КоАП новой статьей 14.4(4), по которой незаконная продажа электронных билетов на поезда дальнего следования лицом, не являющимся перевозчиком, повлечет штраф на граждан в размере до 10 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц - от 400 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

Составление протоколов и рассмотрение административных дел предлагается закрепить за должностными лицами Ространснадзора.

В заключении комитета отмечается, что ОАО "РЖД" и Российский союз промышленников и предпринимателей поддерживают законопроект.

Законопроект в парламент внесли депутаты Андрей Луговой и Сергей Леонов. Они отмечают, что по информации ОАО "РЖД", за 2024 год выявлено более 2 тысяч случаев приобретения электронных проездных документов (билетов) лицами, не являющиеся перевозчиками. Данные действия создают дефицит билетов и рост стоимости услуг перевозчика, что существенно нарушает права пассажиров и снижает эффективность работы железнодорожного транспорта.

Также депутаты обращают внимание, что закон от 31 июля 2025 года № 339-ФЗ установил корреспондирующий запрет на осуществление возмездных посреднических услуг по оформлению электронных проездных билетов лицами, не являющимися перевозчиками.