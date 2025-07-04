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Запорожье частично осталось без света после удара дронов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Без электроснабжения осталось более 20 тыс. абонентов в северо-западной части области после удара дронов по энергетической инфраструктуре Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

"Частичное отключение электроснабжения в Запорожской области. ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области. Повреждения получили несколько объектов", - написал Балицкий в своем телеграм-канале в пятницу.

По его информации, без электроснабжения - более 20 тыс. абонентов в северо-западной части области.

Бригады энергетиков работают в усиленном режиме, опасность повторных ударов сохраняется, добавил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Евгений Балицкий ВСУ Запорожская область
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