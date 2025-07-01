В Запорожской области в результате атаки по машине ранены три человека

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Запорожской области три пенсионера пострадали в результате атаки на гражданский автомобиль, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю в Пологовском муниципальном округе пострадали три пенсионера: мужчина 1952 года рождения и две женщины 1948 и 1952 года рождения", - написал он.

Пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями разной степени тяжести, а также контузией.