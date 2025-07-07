В Удмуртии отменили введенный после атаки БПЛА в Ижевске режим ЧС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Удмуртии отменили режим чрезвычайной ситуации, который вводили на территории региона после атаки БПЛА на одно из предприятий Ижевска, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В Удмуртии продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный 27 июня для организации защиты от возможных угроз, связанных с атаками БПЛА.

В результате атаки БПЛА на одно из предприятий Ижевска 1 июля погибли три человека, 57 пострадали.