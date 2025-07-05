Поиск

174 рейса было отменено в Шереметьево 5 июля

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В аэропорту Шереметьево было отменено 174 рейса, почти полсотни задержано, сообщает Росавиация о ситуации в аэропорту.

"По данным на 21:00 по Москве, в Шереметьево отменено 174 рейса на прилет и вылет (80% приходится на рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот"), задержано на период более двух часов 47 рейсов" - сообщает телеграм-канал представителя Росавиации Антона Кореняко.

С пассажирами задержанных и отмененных рейсов работают сотрудники авиакомпаний, в аэропорту усилен персонал медицинских пунктов.

"Для скорейшей минимизации последствий от введенных ранее ограничений в Шереметьево выведен на работу дополнительный персонал (70 человек), задействована дополнительная техника для наземного обслуживания (15 единиц)" - добавил Кореняко.

Ранее сообщалось о возобновлении работы аэропорта Шереметьево. Воздушная гавань была закрыта для судов около трех часов.

Шереметьево Росавиация Аэрофлот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Возгорание произошло в ТЦ "Метрополис" в Москве

Минобороны РФ заявило об уничтожении 48 дронов ВСУ над российскими регионами

Зюганов переизбран председателем ЦК КПРФ

Зюганов переизбран председателем ЦК КПРФ

Что произошло за день: суббота, 5 июля

Аэропорт "Пулково" снял ограничения на прием и выпуск рейсов

Петербургский аэропорт "Пулково" временно закрыт

"Шереметьево" возобновило отправку рейсов

Разлив мазута в Керченском проливе

Демонтаж защитного вала стартовал на побережье Анапы

Демонтаж защитного вала стартовал на побережье Анапы

"Шереметьево" временно не отправляет рейсы

Более десятка рейсов задерживаются в нижегородском аэропорту

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6681 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2297 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });