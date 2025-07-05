174 рейса было отменено в Шереметьево 5 июля

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В аэропорту Шереметьево было отменено 174 рейса, почти полсотни задержано, сообщает Росавиация о ситуации в аэропорту.

"По данным на 21:00 по Москве, в Шереметьево отменено 174 рейса на прилет и вылет (80% приходится на рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот"), задержано на период более двух часов 47 рейсов" - сообщает телеграм-канал представителя Росавиации Антона Кореняко.

С пассажирами задержанных и отмененных рейсов работают сотрудники авиакомпаний, в аэропорту усилен персонал медицинских пунктов.

"Для скорейшей минимизации последствий от введенных ранее ограничений в Шереметьево выведен на работу дополнительный персонал (70 человек), задействована дополнительная техника для наземного обслуживания (15 единиц)" - добавил Кореняко.

Ранее сообщалось о возобновлении работы аэропорта Шереметьево. Воздушная гавань была закрыта для судов около трех часов.