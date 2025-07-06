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Эвакуировано аварийное судно, из которого топливо вылилось в Енисей

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Теплоход, из-за аварии которого произошла утечка нефтепродуктов в реку Енисей, эвакуирован, сообщил глава Казачинского района Красноярского края Юрий Озерских в своем телеграм-канале в воскресенье.

В РоссииНефтепродукты попали в Енисей при подъеме затонувшего судна в Красноярском краеЧитать подробнее

"Сложная техническая операция по эвакуации аварийного теплохода с Казачинского порога до села Галанино завершилась успешно! Пострадавшее судно уже пришвартовано у левого берега Енисея в пределах населенного пункта", - написал Озерских.

По словам главы района, спасательные службы рядом с местом высадки контролировали обстановку относительно возможных утечек нефтепродуктов.

"Новых разливов нет! Сейчас особое внимание уделяется новому пункту временной стоянки поврежденного судна. Если возникнет необходимость, спасатели смогут оперативно установить дополнительные защитные барьеры в районе Галанино. Однако пока такая мера не потребуется. Все прошло благополучно", - отметил Озерских.

Аварийное судно ждет капремонт, после которого оно сможет отправиться к постоянному месту базирования, добавил глава района.

Как сообщалось, утечка нефтепродуктов в Енисей произошла 8 июня в результате повреждения теплохода, следовавшего с двумя баржами. По предварительным данным, в реку попало около 30 тонн дизельного топлива, нефтяное пятно на воде разлилось на 30 км.

Нефтепродукты вновь попали в Енисей 21 июня при подготовке к подъему затонувшего судна.

Енисей Красноярск
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