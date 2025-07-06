Более 150 рейсов отменено за сутки в "Шереметьево" из-за ограничений

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Более 150 рейсов было отменено за последние сутки в аэропорту "Шереметьево" из-за ограничений воздушного пространства, задержан - 241 рейс, сообщили в воскресенье в Минтрансе РФ.

"В "Шереметьево" за последние сутки был задержан 241 рейс, отменено 158 рейсов. В "Пулково" - 36 и 87 рейсов соответственно. В Нижнем Новгороде - отменено 12 рейсов, сейчас аэропорт приступил к работе", - говорится в сообщении ведомства.

Все аэропорты постепенно входят в плановый режим работы, рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет обслуживаются согласно плану на день. Массового скопления пассажиров, по данным Минтранса, нет, - очереди сохраняются к кассам продажи билетов.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сохраняются в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля.