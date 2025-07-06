Минобороны РФ заявило о нейтрализации 39 дронов ВСУ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российскими военными с 08:30 до 14:00 в воскресенье отражена атака 39 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

По данным министерства, 21 дрон уничтожен и перехвачен над Брянской областью.

Семь дронов ВСУ нейтрализованы над Орловской областью, шесть - над Тульской, по два - над Белгородской и Курской, один - над Калужской, говорится в сообщении Минобороны.

Ранее военное ведомство сообщило, что за сутки дежурными средствами ПВО сбиты 298 украинских беспилотников самолетного типа.



