Путин посмертно наградил заместителя главкома ВМФ медалью "Золотая Звезда"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин своим указом наградил Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова вторым знаком особого отличия - медалью "Золотая Звезда" (посмертно).

"За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, наградить Героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова Михаила Евгеньевича вторым знаком особого отличия - медалью "Золотая Звезда" (посмертно)", - говорится в указе президента, размещенном на официальном сайте правовой информации.

Другим указом президент присвоил 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты почетное наименование "имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора М. Е. Гудкова".

В минувший четверг Минобороны России сообщило о гибели в Курской области заместителя главкома ВМФ РФ генерал-майора Михаила Гудкова.

О назначении командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота генерал-майора Гудкова заместителем главнокомандующего Военно-морским флотом РФ стало известно в марте.