БПЛА сбиты в Воронежской, Тверской и Смоленской областях

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Губернаторы Воронежской, Тверской и Смоленской областей Александр Гусев, Игорь Руденя и Василий Анохин сообщили об уничтожении беспилотников над регионами.

"Дежурными силами ПВО на территории Воронежа обнаружено и уничтожено несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев в своем телеграм-канале в понедельник.

Тверской губернатор накануне вечером проинформировал об уничтожении пяти дронов, также никто не пострадал, разрушений нет.

"На территории Смоленской области отражена атака еще трех дронов", - сообщил в воскресенье вечером Анохин в своем телеграм-канале.