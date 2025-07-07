Машины с системами РЭБ будут дежурить у мест массовых мероприятий в Ленобласти

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Меры безопасности из-за угроз атак БПЛА усилят в Ленинградской области, сообщает в понедельник пресс-служба администрации губернатора региона.

На аппаратном совещании губернатор Александр Дрозденко поручил обеспечить дежурство машин с мобильными системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вблизи мест проведения массовых мероприятий, говорится в сообщении.

Также будет организован досмотр автомобилей, въезжающих во внутренние дворы и стоянки органов власти, управлений и правительственных зданий региона.

При угрозе территории Ленинградской области будет вводиться сигнал воздушной опасности через смс-оповещение. На территориях, где возможен пролет беспилотников, будут понижать связь с 4G до 2G.

Главам районов, руководителям профильных комитетов, Росгвардии, МЧС и иных надзорных структур рекомендовано актуализировать паспорта безопасности по социально значимым и инфраструктурным объектам, добавляет пресс-служба.

Ранее губернатор сообщил об уничтожении дронов в регионе в течение прошедшей ночи. По его информации, никто не пострадал, разрушений нет.