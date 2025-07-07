Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ в Херсонской области

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще один получил ранения в результате обстрела Каховки (Херсонская область) со стороны ВСУ, сообщил в понедельник губернатор региона Владимир Сальдо.

Он написал на своей странице в телеграм-канале, что при украинском ударе в Каховке погибла женщина 1938 года рождения, ранен мужчина 1944 года рождения. Пострадавший доставлен в местную больницу.

Губернатор отметил, что из-за обстрелов начались ландшафтные пожары на площади 6 га, сейчас их уже потушили.