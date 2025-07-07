ЕГЭ по истории в ближайшие два года не планируют делать обязательным для поступления в вузы

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в течение двух ближайших лет история не станет обязательным предметом на ЕГЭ для поступления в гуманитарные вузы.

"Мы понимаем, что школьники уже готовятся к следующему году сдачи ЕГЭ. Требуется время - по крайней мере, два учебных года, (оставить - ИФ) в том формате, в котором сейчас установлено. И мы сейчас обсуждаем, с какого учебного года решение утвердить, вместе с Минобрнауки", - сказал министр на пресс-конференции по итогам основного периода ЕГЭ-2025.

По его словам, скорее всего, в течение ближайших двух лет "останутся предметы обществознание и история, чтобы школьники, которые готовятся к сдаче этих предметов, спокойно могли готовиться".

Ранее в июне президент РФ Владимир Путин поддержал предложение ректора МГИМО Анатолия Торкунова сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления на гуманитарные и социально-экономические специальности в вузы.

В Рособрнадзоре сообщали, что готовы к проведению ЕГЭ по истории в качестве обязательного для поступления в гуманитарные вузы.