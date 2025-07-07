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Взято под контроль село Дачное в Днепропетровской области

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль село Дачное Днепропетровской области, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Дачное Днепропетровской области", - говорится в сообщении ведомства.

По словам военных, нанесены удары по 11 бригадам и двум полкам ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР, за сутки потери украинской армии составили: свыше 440 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 пикапов и три орудия полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Петро-Ивановка, Купянск Харьковской области, Зеленая Долина и Торское (ДНР)", - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что потери армии Украины составили: свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 пикапов, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, а также три склада боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции", - сообщили военные.

По информации ведомства, группировка поразила восемь бригад ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР, суточные потери украинской армии составили: более 130 военнослужащих, танк, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", артиллерийское орудие, пикап и два склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Воскресенка и Карла Маркса (ДНР)", - сказали военные.

В Минобороны РФ заявили, что за сутки потери армии Украины в зоне ответственности группировки составили: более 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Плавни Запорожской области, Михайловка и Антоновка Херсонской области", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, потери украинской армии за сутки составили: до 85 военнослужащих, девять автомобилей, два артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и склад горючего.

ДНР
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