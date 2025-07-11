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Минобороны РФ заявило о взятии под контроль села Зеленая Долина в ДНР

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Запад" за неделю взяли под контроль населенные пункты Зеленая Долина в ДНР и Соболевка в Харьковской области.

Минобороны РФ объявляло о взятии под контроль Соболевки 6 июля.

В ведомстве заявили, что подразделения группировки за неделю нанесли удары по восьми украинским бригадам. Потери ВСУ составили более 1550 военнослужащих, уничтожены 25 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобожден населенный пункт Дачное Днепропетровской области", - сообщили военные.

По их данным, силы группировки за неделю нанесли удар по 18 украинским бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ. Украинская армия на данном направлении потеряла более 3040 военнослужащих.

"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Поддубное и Толстой Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны", - говорится в сообщении.

В министерстве заявили, что потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1400 военнослужащих, шесть танков, 16 боевых бронированных машин, восемь орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения "Южной" группировки войск за неделю заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли удары по 12 украинским бригадам, потери ВСУ составили свыше 1080 военнослужащих, уничтожены шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение недели подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области и освободили населенный пункт Бессаловка. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков, батальона беспилотных систем ВСУ и трех бригад теробороны", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что на харьковском направлении нанесены удары по шести украинским бригадам, штурмовому полку ВСУ и пограничному отряду погранслужбы Украины.

В ведомстве заявили, что за неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери ВСУ составили свыше 1260 военнослужащих, уничтожены 29 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы, 14 складов боеприпасов и материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение на отдельных направлениях. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны. Уничтожены до 530 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, 52 станции радиоэлектронной борьбы, 33 склада боеприпасов, горючего и материальных средств", - сообщили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР
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