Алиханов предложил Эр-Рияду присоединиться к разработке стандартов для нефтегазового оборудования

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в участии компаний Саудовской Аравии в разработке независимых от запада стандартов нефтегазового оборудования, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, выступая на деловом форуме "Промышленный диалог: Россия - Саудовская Аравия" в рамках "Иннопрома-2025".

"Создан несколько лет назад Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ - ИФ), сейчас работает в плотной кооперации с зарубежными нефтяными компаниями. И мы хотели бы пригласить саудовских партнеров тоже присоединиться к этой работе по разработке и внедрению независимых от американского института нефти (API - ИФ), независимых стандартов в этой области", - сказал он.

По словам Алиханова, он поднимал этот вопрос на полях "Иннопрома" на личной встрече с министром промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандаром аль-Хурейфом.

"Сегодня тоже обсуждали наши успехи в локализации и замещении импорта в производстве оборудования для нефтегазового сектора. Собственно говоря, с 2014-2015 года мы ведем эту работу. Есть существенные результаты как с точки зрения производства, так и с точки зрения разработки международно признаваемых стандартов в этой области. Нам кажется, это крайне важно. И Саудовская Аравия здесь, на наш взгляд, тоже является естественным партнером, страной, которая добывает больше всего нефти в мире. На наш взгляд, это тоже естественное движение, как раз проекты, так называемые Downstream, полная технологическая независимость, - это то, что мы могли бы предложить, где у нас могли бы быть реализованы совместные проекты", - рассказал глава Минпромторга.

По словам Алиханова, российская сторона уже провела серию презентация нефтегазового оборудования для партеров из Саудовской Аравии. "Мы надеемся на то, что эта работа продолжится. У нас неплохой есть опыт с Эмиратами, с Бахрейном, поэтому думаю, что с учетом того объема нефти, который добывает Саудовская Аравия, они же первые в мире, вообще, в принципе, наш опыт и по нефтегазовому оборудованию, и по стандартизации, который, как раз, реализуется на базе ИНТИ, он будет им интересен. Уверен, что эта работа приведет к практическим результатам", - сказал глава Минпромторга журналистам.

Он напомнил, что ОАЭ, с которыми переговоры начались раньше, "уже несколько десятков стандартов приняты, как те, которые применяются на территории Объединенных Арабских Эмиратов". "Надеемся, что с саудовскими коллегами такая же работа будет плодотворной, и тоже десятки стандартов ИНТИ станут применимы на территории Саудовской Аравии", - сказал министр.

Он добавил, что РФ также готова предоставлять саудовским компаниям свой опыт в сфере разведки и добычи полезных ископаемых. "У нас большой потенциал для сотрудничества есть в горнорудной промышленности. У нас освоены современные технологии разведки, средства обработки больших геологических данных, картографирования, в том числе с использованием беспилотных систем. Мы можем предоставить нашим саудовским партнерам и оборудование для добычи и обогащения руды", - перечислил министр.

В числе потенциальных сфер сотрудничества он также назвал судостроение, металлургию и ряд других.

"По итогам прошлого года объем взаимной торговли увеличился более чем на 60%, превысил $3,8 млрд. В I квартале этого года ВЭД (объем внешнеэкономической деятельности - ИФ) еще больше увеличился: мы с вами добились четырехкратного роста товарооборота по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года. Нам нужно совместными усилиями поддерживать такую динамику, искать новые точки роста для дальнейшего технологического партнерства", - отметил Алиханов.