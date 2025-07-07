Суд по делу о захвате заложников в ростовском СИЗО начнется 14 июля

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 14 июля дату первого заседания по делу о захвате заложников в ростовском СИЗО-1 летом 2024 года, сообщила пресс-служба суда.

Судебное заседание начнется в 10:00, говорится в сообщении.

По делу проходят Даниил Камнев, Рамзан Албеков, Магомед Алханов, Малик Гандалоев и Адам Кодзоев. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч.3 ст.30, ч.3 ст.313 (покушение на побег из-под стражи), ч.3 ст.206 (захват заложника), ч.3 ст.321 (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества), ч.2 ст.205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч.3 ст.30, п."а" ч.2 ст.205 (покушение на террористический акт), ч.1 ст.30, ч.2 ст.208 УК РФ (приготовление к участию в незаконном вооруженном формировании).

16 июня 2024 года заключенные СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников. Несколько заключенных, вооруженных ножами и заточками, потребовали предоставить им автомобиль и дать возможность свободно уехать. Они утверждали, что состоят в запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ.

Были начаты переговоры, затем в ходе операции по освобождению часть преступников была ликвидирована. Сотрудники, находившиеся в заложниках, не пострадали.

Позже Южный окружной военный суд вынес обвинительные приговоры двоим участникам группы, Камневу и Гандалоеву, по факту ранее совершенных преступлений террористической направленности, из-за которых они и находились в СИЗО.

В январе 2025 года стало известно, что в отношении пяти выживших участников захвата заложников возбудили новые уголовные дела. По данным следствия, они намеревались выехать в Ингушетию и совершить там ряд терактов.