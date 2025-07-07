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Путин подписал закон о штрафах за отказ остановить машину по требованию полиции

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении более чем в 10 раз максимального штрафа за отказ остановить автомобиль по требованию сотрудника полиции, закон опублкован на портале правовой информации.

Закон вносит поправки в КоАП и устанавливает штрафы за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке в размере от 7 до 10 тысяч рублей. Кроме того, за повторное нарушение водителям будет грозить лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев и штраф в размере 10 тысяч рублей.

До вступления в силу закона за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке был предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей.

Кроме того, согласно закону, статья 12.21.1 КоАП дополняется новыми частями. Предусмотрено административное наказание за невыполнение водителем требования о прохождении весового и габаритного контроля транспортного средства.

Так, вводятся штрафы на собственника (владельца) транспортного средства в размере 600 тысяч рублей за отказ остановиться по требованию инспектора для весогабаритной проверки; за движение тяжелых машин (более 3,5 тонны) с нарушениями в зоне автоматического контроля. Для иностранных перевозчиков также установлен штраф в размере 600 тысяч рублей за аналогичные нарушения, но он накладывается на водителя транспортного средства, предусматривает закон.

Владимир Путин КоАП
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