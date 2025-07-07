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Фракция "Единая Россия" поддержит назначение Никитина министром транспорта

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Фракция "Единая Россия" поддержит кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта, заявил через пресс-службу председатель фракции Владимир Васильев.

"Во фракции "Единая Россия" прошли консультации с кандидатом на должность министра транспорта Андреем Никитиным. Ранее его кандидатуру внес на рассмотрение в Госдуму председатель правительства Михаил Мишустин. Мы работаем с правительством в одной команде, хорошо знаем Андрея Никитина и наша фракция поддержит его кандидатуру на пост министра транспорта", - сказал он.

Премьер-министр Михаил Мишустин внес кандидатуру Никитина в Госдуму 7 июля. Спикер палаты Вячеслав Володин сообщил, что Госдума рассмотрит это назначение 8 июля, а встречи с профильным комитетом и фракциями кандидат проведет 7 июля.

Указом президента Никитин был назначен временно исполняющим обязанности главы Минтранса. До этого он был заместителем министра, курировал в ведомстве цифровизацию и разработку стратегий транспортных отраслей. Роман Старовойт в этот же день был освобожден от должности министра транспорта. Позднее стало известно, что его нашли мертвым.

Владимир Васильев Вячеслав Володин Единая Россия Госдума Минтранс Роман Старовойт Андрей Никитин
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