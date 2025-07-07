При взрыве в центре Рязани один человек погиб и четверо пострадали

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В центре Рязани произошел взрыв, один человек погиб, четверо получили ранения, сообщила в телеграм-канале региональная опергруппа экстренных ведомств.

"Сегодня около 18 часов на улице Соборной (предварительно в здании лаунж-бара) произошел взрыв. Пострадали 5 человек: один погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возгорания нет. По предварительным данным, взрыв произошел от неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую он принял за муляж", - информирует опергруппа.

На месте происшествия работают оперативные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Рязанской области, по факту ЧП организовано предварительное расследование.