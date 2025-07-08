СКР возбудил дело в связи со взрывом в рязанском клубе

Подозреваемый задержан

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Следователи в Рязани завели уголовное дело после взрыва в игровом клубе с погибшим и пострадавшими, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Рязанской области во вторник.

"Подозреваемый задержан (...), в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что днем 7 июля 19-летний подозреваемый принес по месту своей работы - в один из игровых клубов Рязани - незаконно приобретенное им техническое устройство, обладающее способностью взрываться, где стал показывать его знакомым. По просьбе одного из знакомых он передал ему устройство с целью осмотра.

"В процессе демонстрации и неосторожного обращения" устройство взорвалось, в результате потерпевший получил травмы, от которых скончался на месте происшествия, отмечает пресс-служба.

В то же время подозреваемый, администратор и двое посетителей клуба с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение взрывных устройств).

Ранее сообщалось, что в Рязани в понедельник на ул. Соборной произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще четыре получили ранения.