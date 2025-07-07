В аэропорту Сочи число задержанных рейсов сократилось до 16

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В аэропорту Сочи количество задержанных на вылет рейсов к 19:00 понедельника сократилось до 16.

По данным онлайн-табло аэропорта, по-прежнему задерживается вылет рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа" в Москву, Петербург, Челябинск, Тюмень.

Помимо этого, задержаны рейсы авиакомпании "Победа" в Пермь и Новосибирск, "Ираэро" - в Пензу, "Северный ветер" (Nord Wind) - в Омск, "Нордстар" (Nordstar) - в Челябинск.

Также задерживается вылет рейсов в Санкт-Петербург авиакомпаний "Уральские авиалинии" и "Смартавиа".

По состоянию на 12:00 задерживался вылет почти 40 авиарейсов. Сбой в расписании возник из-за ограничений в аэропортах Поволжья, Москвы и Петербурга. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, обслуживает прибывающие воздушные суда в порядке очередности.

Сочи - сейчас единственный работающий аэропорт Краснодарского края: с февраля 2022 года из соображений безопасности закрыты аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, а также аэропорты в некоторых других регионах юга России. Вместе с предприятиями Краснодара и Анапы аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика".

В 2024 году аэропорт снизил пассажиропоток на 1,3% - до 13,7 млн человек.

В весенне-летнем расписании полетов (с 31 марта 2025 года по конец октября) из аэропорта Сочи выполняются перелеты по 57 внутренним и 28 международным направлениям.