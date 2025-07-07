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В аэропорту Сочи число задержанных рейсов сократилось до 28

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Количество задержанных на вылет рейсов в аэропорту Сочи по данным на 15:00 по Москве сократилось до 28. Судя по онлайн-табло аэропорта, задерживается вылет рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа" в Москву, Петербург, Челябинск, Тюмень.

Помимо этого, задержан рейс авиакомпании "ЮТэйр" в Сургут, "Ираэро" - в Астрахань" и Пензу, "Смартавиа" - в Петербург, "Уральских авиалиний" - в Москву, "Северный ветер" (Nord Wind) - в Тюмень, Томск, Red Wings - во Владикавказ, "Нордстар" (Nordstar) - в Челябинск.

Из международных направлений, задерживается вылет самолетов авиакомпании "Уральские авиалинии" в Стамбул, Red Wings - в Тель-Авив.

По состоянию на 12:00 по Москве задерживался вылет почти 40 авиарейсов. Корректировка времени связана с вводимыми ограничениями в аэропортах Поволжья, Москвы и Петербурга. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, обслуживает прибывающие воздушные суда в порядке очередности.

Сочи в настоящее время является единственным работающим аэропортом Краснодарского края: с февраля 2022 года из соображений безопасности закрыты аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, а также аэропорты в некоторых других регионах юга России. Вместе с предприятиями Краснодара и Анапы аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика".

Как сообщалось, по итогам прошлого года аэропорт снизил пассажиропоток на 1,3% - до 13,7 млн человек.

В весенне-летнем расписании полетов (с 31 марта 2025 года по конец октября) из аэропорта Сочи выполняются перелеты по 57 внутренним и 28 международным направлениям.

Сочи Москва Поволжье Петербург
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