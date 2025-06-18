Главы МИД РФ и Азербайджана выразили беспокойство эскалацией на Ближнем Востоке

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Главы МИД Азербайджана и РФ Джейхун Байрамов и Сергей Лавров в ходе телефонного разговора в среду обсудили двусторонние отношения и текущую ситуацию в регионе в связи с ирано-израильским конфликтом.

"В ходе телефонного разговора обсуждена текущая ситуация с безопасностью в регионе в результате противостояния Израиля и Ирана, а также вопросы двустороннего и регионального сотрудничества между Азербайджаном и Россией", - сообщил МИД Азербайджана.

Министры выразили серьезную обеспокоенность ситуацией с безопасностью в регионе, возникшей в результате ирано-израильского противостояния, подчеркнули важность дипломатического разрешения конфликта.

В сообщении отмечается, что в ходе разговора Лавров выразил признательность руководству Азербайджана и соответствующим структурам страны за поддержку, оказанную азербайджанской стороной при эвакуации из Ирана российских граждан, включая деятелей искусства.

Главы МИД обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.