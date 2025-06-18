Поиск

Главы МИД РФ и Азербайджана выразили беспокойство эскалацией на Ближнем Востоке

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Главы МИД Азербайджана и РФ Джейхун Байрамов и Сергей Лавров в ходе телефонного разговора в среду обсудили двусторонние отношения и текущую ситуацию в регионе в связи с ирано-израильским конфликтом.

"В ходе телефонного разговора обсуждена текущая ситуация с безопасностью в регионе в результате противостояния Израиля и Ирана, а также вопросы двустороннего и регионального сотрудничества между Азербайджаном и Россией", - сообщил МИД Азербайджана.

Министры выразили серьезную обеспокоенность ситуацией с безопасностью в регионе, возникшей в результате ирано-израильского противостояния, подчеркнули важность дипломатического разрешения конфликта.

В сообщении отмечается, что в ходе разговора Лавров выразил признательность руководству Азербайджана и соответствующим структурам страны за поддержку, оказанную азербайджанской стороной при эвакуации из Ирана российских граждан, включая деятелей искусства.

Главы МИД обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Азербайджан МИД РФ Сергей Лавров Иран Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рябков сообщил о контактах РФ с США по конфликту на Ближнем Востоке

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран обвинил гендиректора МАГАТЭ в невыполнении обязательств

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Хаменеи предупредил, что удар США по Ирану приведет к непоправимым последствиям

Хаменеи предупредил, что удар США по Ирану приведет к непоправимым последствиям

Иран нарастил экспорт нефти на 44% после удара Израиля

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Глава СВР назвал критической ситуацию на Ближнем Востоке

Глава СВР назвал критической ситуацию на Ближнем Востоке

РФ предостерегла США от оказания прямой военной помощи Израилю

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

МАГАТЭ сообщило о повреждении двух ядерных объектов в Иране из-за ударов Израиля

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

NYT узнала о попытках Вэнса сократить участие США в конфликте Израиля и Ирана

ПМЭФ-2025

РФПИ стал партнером компаний из Вьетнама и РФ, поставляющих фармпродукцию и медоборудование

Главу ГК "Ташир" Карапетяна обвинили в Армении в призывах к захвату власти

Главу ГК "Ташир" Карапетяна обвинили в Армении в призывах к захвату власти
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана220 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России81 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6575 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе425 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });