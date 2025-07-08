Поиск

Кремль будет следить за ситуацией с планами ЕС ввести против РФ "самые жесткие санкции"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Кремле будут внимательно отслеживать развитие событий вокруг введения Евросоюзом "самых жестких санкций" в отношении РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы будем внимательно отслеживать развитие событий в этом направлении", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на вопрос, вызывают ли угрозы введения Евросоюзом "самых жестких санкций" опасения в Кремле.

Он отметил, что и до этого были заявления о том, что уже подготовлен новый пакет подобных санкций. "Наша позиция здесь хорошо известна. Разумеется, мы будем делать все возможное, все, чему мы научились за эти годы, с тем, чтобы максимально минимизировать последствия этих незаконных ограничений. Мы многому научились, у нас есть изрядный опыт на этой стезе, и мы его будем всемерно применять", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз готовится ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года.

Очередной пакет мер призван "истощить" ресурсы России и помешать ей вести военную операцию, добавил французский министр. Меры затронут нефтяные доходы, "финансовых игроков" из России и других стран. Санкции введут по предложению Парижа, отметил он, таким образом ЕС намерен побудить Москву согласиться на прекращение огня.


Дмитрий Песков ЕС Жан-Ноэль Барро Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд рассмотрит иск о передаче РФ доли Струкова в ЮГК в закрытом режиме

В Кремле ценят усилия Трампа по организации прямых переговоров Москвы и Киева

В Кремле отказались от комментариев в связи со смертью Старовойта

Ответчики попросили суд рассмотреть иск о доле Струкова в ЮГК в закрытом режиме

СКР возбудил дело в связи со взрывом в рязанском клубе

Совет Думы включил в повестку вторника утверждение Никитина министром транспорта

Голикова напомнила, что число женщин репродуктивного возраста будет сокращаться

Голикова напомнила, что число женщин репродуктивного возраста будет сокращаться

Правительство одобрило ко второму чтению изменение закона о Байкале

Правительство одобрило ко второму чтению изменение закона о Байкале

Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач назначен руководителем Росаккредитации

В суд направлены дела о хищении бюджетных средств парка "Патриот"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6692 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });