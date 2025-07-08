Кремль будет следить за ситуацией с планами ЕС ввести против РФ "самые жесткие санкции"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Кремле будут внимательно отслеживать развитие событий вокруг введения Евросоюзом "самых жестких санкций" в отношении РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы будем внимательно отслеживать развитие событий в этом направлении", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на вопрос, вызывают ли угрозы введения Евросоюзом "самых жестких санкций" опасения в Кремле.

Он отметил, что и до этого были заявления о том, что уже подготовлен новый пакет подобных санкций. "Наша позиция здесь хорошо известна. Разумеется, мы будем делать все возможное, все, чему мы научились за эти годы, с тем, чтобы максимально минимизировать последствия этих незаконных ограничений. Мы многому научились, у нас есть изрядный опыт на этой стезе, и мы его будем всемерно применять", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз готовится ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года.

Очередной пакет мер призван "истощить" ресурсы России и помешать ей вести военную операцию, добавил французский министр. Меры затронут нефтяные доходы, "финансовых игроков" из России и других стран. Санкции введут по предложению Парижа, отметил он, таким образом ЕС намерен побудить Москву согласиться на прекращение огня.



