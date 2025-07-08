Росфинмониторинг сообщил о блокировке в 2024 году активов на 245 млн рублей

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В 2024 году были заблокированы активы лиц, внесенных в перечень террористов и экстремистов, на сумму 245 млн рублей, следует из материалов Росфинмониторинга, подготовленных к встрече директора службы Юрия Чиханчина с президентом Владимиром Путиным.

В 2024 году в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, были включены 3 165 физических лиц и 80 организаций.

"Заморожено активов фигурантов перечня на сумму 245 млн рублей", - сообщается в справке Росфинмониторинга.

Решением Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма, в том числе по запросам иностранных государств, в минувшем году были заблокированы финансовые активы около 1,5 тысяч лиц.

Всего по состоянию на 31 декабря 2024 года в перечень были включены сведения в отношении более 16 тысяч физических лиц и свыше 800 организаций.