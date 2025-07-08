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Росфинмониторинг обеспечил за год возврат в бюджет 26 млрд рублей в рамках госзакупок

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг в 2024 году обеспечил возвращение в федеральный бюджет 26 млрд рублей в рамках госзакупок, 2,3 млрд рублей - по гособоронзаказу (ГОЗ), говорится в отчете о работе Росфинмониторинга за год.

В отчетном году в рамках контроля за расходованием бюджетных средств было подготовлено и направлено в контрольные и правоохранительные органы более 15 тысяч материалов (о нарушениях - ИФ) в отношении 236 тысяч юридических лиц. С их использованием была пресечена незаконная деятельность участников госзакупок, объем которых составлял около 39 млрд рублей. При этом, по утверждению службы, было предотвращено возможное хищение бюджетных средств на сумму более 27 млрд рублей. Также по результатам рассмотрения этих материалов было возбуждено более 1,3 тысячи уголовных дел.

В отчете Росфинмониторинга отмечается, что на конец прошлого года на мониторинге службы находилось более 8 тысяч госконтрактов, заключенных в рамках ГОЗ. Их общий объем составил 10,6 трлн рублей. По результатам их мониторинга было подготовлено и направлено в органы 2,3 тысячи материалов в отношении 60 тысяч поставщиков. Здесь от возможного хищения было сохранено 19,8 млрд рублей, возбуждено 140 уголовных дел.

Помимо этого, в прошлом году Росфинмониторинг отслеживал в прошлом году 56 тысяч госконтрактов на 5 трлн рублей, заключенных в рамках реализации нацпроектов. Здесь по материалам службы было возбуждено около 350 уголовных дел, ущерб по которым превысил 3,3 млрд рублей. При этом в бюджет было возвращено более 1 млрд рублей, сохранено от возможного хищения около 2 млрд рублей.

Кроме того, в прошлом году служба проводила мониторинг в отношении 2,5 тысяч федеральных и 10,5 тысяч региональных системообразующих предприятий, из которых более 50% являются исполнителями по различным госконтрактам. В том числе, в рамках ГОЗ. По результатам этого мониторинга было подготовлено и направлено в органы более 850 материалов. В итоге, по данным Росфинмониторинга, было возбуждено 38 уголовных дел, ущерб по которым составил порядка 20 млрд рублей. При этом было предотвращено возможное хищение порядка 10 млрд рублей, возвращено в бюджет около 16 млрд рублей.

Как сообщалось, в прошлом году госзаказчики заключили 3,58 млн контрактов (с учетом контрактов, заключенных по результатам закупок, проведенных в 2023 году) общим объемом 11,98 трлн рублей.

Росфинмониторинг
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