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Росфинмониторинг отметил рост в 3,5 раза числа нерезидентов, участвующих в теневых финоперациях в РФ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отмечает увеличение числа нерезидентов, участвующих в теневых финансовых операциях, кроме того, в них активно вовлекаются несовершеннолетние.

"Еще одно направление, которое вызывает много вопросов, и вы проводили даже совещание, посвященное этому, - это вовлечение граждан в различные теневые схемы. Это в первую очередь связано с тем, что резко выросла доступность финансовых услуг, появились информационно-коммуникационные технологии", - сказал Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным Чиханчина, существует более 50 тыс. сайтов, нацеленных на вовлечение граждан России в эти схемы.

По его словам, вовлечение в теневые операции на территории РФ приобрело транснациональный характер. "Появились люди, и число нерезидентов, участвующих в этих схемах, выросло почти в 3,5 раза", - отметил директор финразведки.

Он сообщил, что "особое опасение вызывают, конечно, несовершеннолетние".

"Это школьники, и сегодня есть уже семилетние школьники, которые попадают в эти операции. У них есть карточки для расчета за обеды, и они, как правило, привязаны к счетам родителей, и преступники начинают пользоваться этими услугами", - сказал Чиханчин.

Росфинмониторинг Юрий Чиханчин Владимир Путин
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