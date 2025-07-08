Депутаты предложили сдвинуть запуск цифрового рубля и универсального QR-кода для банков

Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил перенести срок обязательного использования банками универсального платежного QR-кода с 1 января 2026 года на 1 сентября 2026 года. Поэтапное подключение банков и продавцов к платформе цифрового рубля планируется начать с 1 сентября 2026 года и завершить только к сентябрю 2028 года, рассказал "Интерфаксу" источник.

По словам собеседника агентства, поправки ко второму чтению законопроекта № 811008-8 комитет направил на согласование профильных министерств и ведомств.

Проект закона был внесен в парламент группой депутатов в конце 2024 года и принят в первом чтении в мае. Предложения законодателей содержат две новеллы: обязательное использование банками универсального платежного кода, оператором которого выступает АО "НСПК", и установление поэтапной обязанности для банков предоставлять клиентам возможность совершения операций с цифровыми рублями. При этом уточняется, что посредством универсального QR-кода можно будет переводить и цифровые рубли.

Единый QR-код

В рамках первого чтения предполагалось, что единый QR-код банки будут использовать с 1 января 2026 года. В подготовленных поправках срок сдвигается на 1 сентября 2026 года.

В тексте ко второму чтению законодательно прописывается запрет на взимание платы за услуги оператора единого QR-кода. Также в законопроект добавлены новые технические требования к работе оператора в части публикации им правил подключения, порядка формирования кода. При этом законопроект ко второму чтению не предусматривает механизмы кросс-совместимости между разными операторами QR-кодов, о чем ранее просили законодателей ряд банков.

Уточняется, что обязанность по использованию универсального платежного кода не распространяется на трансграничные переводы.

Цифровой рубль

В новой редакции законопроекта сдвинуты сроки, когда банки будут обязаны предоставить клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями.

Новая редакция предусматривает следующий график: с 1 сентября 2026 года - для системно значимых кредитных организаций и банков, признанных значимыми на рынке платежных услуг; с 1 сентября 2027 года - для банков с универсальной лицензией; с 1 сентября 2028 года - для всех остальных кредитных организаций.

В рамках первого чтения эти же категории должны были начать переход на цифровой рубль с 1 июля 2025 года, 1 июля 2026 года и 1 июля 2027 года соответственно.

Таким образом, переход на цифровой рубль по всем категориям банков отложен на 14 месяцев по сравнению с первоначальным вариантом.

Ритейл

Пересмотрена обязанность продавцов принимать цифровые рубли. Теперь она вводится поэтапно: с 1 сентября 2026 года - для продавцов с годовой выручкой более 120 млн рублей и договором со значимой кредитной организацией; с 1 сентября 2027 года - для продавцов с выручкой более 30 млн рублей; с 1 сентября 2028 года - для всех остальных.

Кроме того, законопроект освобождает от обязанности принимать цифровые рубли тех, кто работает в местах без связи и интернета, а также торговые объекты с выручкой менее 5 млн рублей в год.

В рамках первого чтения предполагалось, что обязанность принимать оплату в цифровых рублях будет вводиться для бизнеса поэтапно: с 1 июля 2025 года - для продавцов с годовой выручкой более 30 млн рублей, с 1 июля 2026 года - для выручки свыше 20 млн рублей, с 1 июля 2027 года - для всех остальных. Исключение устанавливалось для точек продаж, расположенных в местах без доступа к интернету и мобильной связи.

Дата рассмотрения поправок на комитете Госдумы пока не определена.

Банк России настаивает на закреплении единого универсального оператора QR-кода и считает это необходимым для создания равноудаленной и общедоступной инфраструктуры. В письме от 27 января на имя премьер-министра глава ЦБ Эльвира Набиуллина просила правительство поддержать законопроект.

Против монополизации выступил банковский консорциум (Сбербанк, Альфа-банк, Т-банк), который предложил развивать рынок на основе стандартов совместимости, а не через законодательное закрепление единственного оператора. Банки предупреждали, что централизованная модель подорвет конкуренцию. Минфин заявил, что поддерживает идею внедрения единого QR-кода, но выступает против монополии НСПК, поэтому предложил предусмотреть возможность роуминга между платформами.

Цифровой рубль как третья форма российской валюты тестируется с августа 2023 г. Изначально предполагалось, что массовое внедрение начнётся с 1 июля 2025 г., но в феврале 2025 г. глава ЦБ сообщила о переносе сроков, ссылаясь на необходимость дополнительной доработки и консультаций с банками.