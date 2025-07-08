Что произошло за день: вторник, 8 июля

Новый министр транспорта, нежелательный Йельский университет и обещанные Трампом Patriot для Киева

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Андрей Никитин назначен министром транспорта РФ. Во вторник Госдума утвердила его кандидатуру, затем президент подписал указ о назначении. Общаясь с журналистами, Никитин заявил, что намерен изучить предложения Росавиации по отработке коллапсов в аэропортах из-за БПЛА, это "один из приоритетов", которым он уже занимается.

- Дональд Трамп обещал отправить Киеву 10 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

- Генпрокуратура признала нежелательным в РФ Йельский университет. В ведомстве подчеркивают, что "деятельность университета направлена на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, международную блокаду государства и подрыв его экономических основ".

- Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач назначен руководителем Росаккредитации. Возглавлявший ведомство Назарий Скрыпник освобожден от должности по его просьбе.

- Беспилотник "Альтиус" упал в Татарстане в ходе испытательного полета. Во время полета спутниковая навигация была нарушена неустановленными внешними средствами РЭБ, сообщили в пресс-службе АО "Уральский завод гражданской авиации".

- Правительство одобрило ко второму чтению изменение закона о Байкале. Предлагаемые с 2022 года изменения закона о Байкале вызвали широкий резонанс, особенно остро обсуждался термин "сплошные рубки".

- Суд назначил на 10 июля рассмотрение по существу иска о передаче РФ доли Струкова в ЮГК. Рассматривать его будут на закрытом судебном заседании.

- Пашинян объявил о намерении возглавить движение против католикоса всех армян. Между тем в парламенте страны подрались депутаты во время обсуждения ходатайства о возбуждении уголовного дела против парламентария, который, по данным прокуратуры, вместе с арестованным архиепископом Армянской апостольской церкви готовился к захвату власти в Армении. Также прошли обыски в главном офисе "Электрических сетей Армении", принадлежащих еще одному фигуранту дела о призыве к захвату власти Самвелу Карапетяну.