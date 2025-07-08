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Никитин изучит предложения Росавиации по отработке коллапсов в аэропортах из-за БПЛА

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Росавиация подготовила предложения по отработке коллапсов в аэропортах, возникающих из-за введения ограничений в связи с атакой беспилотников, в ближайшее время они будут изучены, заявил исполняющий обязанности министра транспорта РФ Андрей Никитин.

"Это один из тех приоритетов, которыми я уже занимаюсь. Безусловно, это не случайность, это не особенность - это та среда, в которой мы должны существовать и строить свою работу исходя из того, что такие риски возможны. Именно об этом мы будем с Росавиацией разговаривать. Коллеги подготовили определенные предложения. Я с этими предложениями буду взаимодействовать уже с коллегами из других профильных ведомств", - заявил Никитин журналистам после того как Госдума утвердила его кандидатуру на пост главы Минтранса.

"Я думаю, что эта ситуация не решится вновь, но она должна быть понятной, прогнозируемой, насколько это возможно, и максимально комфортной для пассажиров", - добавил он.

Как сообщалось, в понедельник вышел указ президента Владимира Путина об отставке с должности главы Минтранса Романа Старовойта. Отдельным указом на пост исполняющего обязанности министра был назначен Никитин, который до этого был замминистра. В тот же день председатель правительства Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Никитина на должность министра транспорта.

В понедельник же стало известно о смерти Старовойта. Следственный комитет сообщал, что он обнаружен мертвым в Подмосковье: обстоятельства произошедшего устанавливаются, основная версия - самоубийство.

Андрей Никитин Госдума Росавиация Минтранс РФ
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