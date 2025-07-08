Парламент Армении разрешил возбудить дело о подготовке к захвату власти против депутата

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Парламент Армении на внеочередном заседании во вторник удовлетворил ходатайство генпрокурора республики Анны Вардапетян о возбуждении уголовного дела против депутата крупнейшей оппозиционной фракции "Армения" Артура Саргсяна.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", за удовлетворение ходатайства проголосовали лишь депутаты правящей фракции.

Представляя ходатайство, Вардапетян заявила, что 18 марта 2025 года в главное управление по расследованию преступлений против государства, основ конституционного строя и общественной безопасности Следственного комитета от Службы нацбезопасности поступило сообщение о том, что ряд лиц, в том числе Саргсян и уже арестованный архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян, в период с июля 2024 года по март 2025 года готовились к совершению терактов и захвату власти в Армении.

В представленном ходатайстве содержатся материалы следствия, которые, по утверждению прокуратуры, дают основания для возбуждения уголовного дела по статье "подготовка теракта и захвата власти группой лиц".

Спикер парламента Армении Ален Симонян ранее опубликовал фрагмент телефонного разговора, в котором звучат угрозы убийства в адрес премьер-министра, спикера парламента и главы МИД Армении.

Правящее большинство также удовлетворило ходатайство генпрокурора об аресте Саргсяна, который ранее покинул зал заседаний парламента и направился в Следственный комитет.

Во дворе СК Саргсян заявил журналистам, что приписываемые ему обвинения о подготовке терактов "являются выдуманными".

В конце июня в Ереване были арестованы два архиепископа Армянской апостольской церкви. Глава Ширакской епархии архиепископ Микаэл Аджапахян обвиняется в призывах к захвату власти, а лидер протестного движения "Священная борьба", архиепископ Баграт Галстанян - в планировании террористических действий и захвата власти в Армении. Помимо архиепископов арестованы еще 15 человек.

В 2024 году архиепископ Баграт с благословления Католикоса всех армян Гарегина Второго объявил о проведении акций протеста в Ереване против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном.