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Парламент Армении разрешил возбудить дело о подготовке к захвату власти против депутата

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Парламент Армении на внеочередном заседании во вторник удовлетворил ходатайство генпрокурора республики Анны Вардапетян о возбуждении уголовного дела против депутата крупнейшей оппозиционной фракции "Армения" Артура Саргсяна.

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Как сообщает корреспондент "Интерфакса", за удовлетворение ходатайства проголосовали лишь депутаты правящей фракции.

Представляя ходатайство, Вардапетян заявила, что 18 марта 2025 года в главное управление по расследованию преступлений против государства, основ конституционного строя и общественной безопасности Следственного комитета от Службы нацбезопасности поступило сообщение о том, что ряд лиц, в том числе Саргсян и уже арестованный архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян, в период с июля 2024 года по март 2025 года готовились к совершению терактов и захвату власти в Армении.

В представленном ходатайстве содержатся материалы следствия, которые, по утверждению прокуратуры, дают основания для возбуждения уголовного дела по статье "подготовка теракта и захвата власти группой лиц".

Спикер парламента Армении Ален Симонян ранее опубликовал фрагмент телефонного разговора, в котором звучат угрозы убийства в адрес премьер-министра, спикера парламента и главы МИД Армении.

Правящее большинство также удовлетворило ходатайство генпрокурора об аресте Саргсяна, который ранее покинул зал заседаний парламента и направился в Следственный комитет.

Во дворе СК Саргсян заявил журналистам, что приписываемые ему обвинения о подготовке терактов "являются выдуманными".

В конце июня в Ереване были арестованы два архиепископа Армянской апостольской церкви. Глава Ширакской епархии архиепископ Микаэл Аджапахян обвиняется в призывах к захвату власти, а лидер протестного движения "Священная борьба", архиепископ Баграт Галстанян - в планировании террористических действий и захвата власти в Армении. Помимо архиепископов арестованы еще 15 человек.

В 2024 году архиепископ Баграт с благословления Католикоса всех армян Гарегина Второго объявил о проведении акций протеста в Ереване против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном.

Армения Ереван Артур Саргсян
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