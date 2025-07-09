Выкатка опытного образца самолета "Ладога" запланирована на конец 2025 года

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) запланировало выкатку опытного образца самолета "Ладога" на конец 2025 года, сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

"Сегодня сотрудники Уральского завода гражданской авиации ведут работы с первым фюзеляжем регионального турбовинтового самолета. В начале марта его привезли с самарского завода "Авиакор" на УЗГА. Здесь соберут первый лётный экземпляр. Борт оснастят функциональными узлами и системами. Выкатка опытного образца запланирована уже на конец этого года", - написал он в своем телеграм-канале после посещения производственной площадки УЗГА вместе с главой Минпромторга РФ Антоном Алихановым в рамках "Иннопрома-2025".

Как сообщила пресс-служба УЗГА, министр проинспектировал цех по производству двигателей большой тяги и моторно-испытательную станцию, где проходили стендовые испытания нового российского турбовинтового двигателя ВК-800, а также многофункционального производственного комплекса, созданного для проведения работ с самолетами региональной авиации ЛМС-901 "Байкал", ТВРС-44 "Ладога" и учебно-тренировочного самолета УТС-800.

Отмечается, что в данном комплексе также готовят к ремоторизации один из летных экземпляров легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал".

Как сообщалось, серийное производство кессонов крыла для самолетов "Ладога" планируется начать в 2027 году, в настоящее время первые образцы проходят испытания.

УЗГА будет вести производство "Ладоги" в кооперации с участием Смоленского авиационного завода, который отвечает за кессон крыла, окончательную сборку крыла.

"Ладога" - перспективный двухдвигательный турбовинтовой региональный самолет, рассчитанный на перевозку до 44 пассажиров. Создается УЗГА по заказу Минпромторга на замену устаревшего парка советских Ан-24/26 и Як-40. В соответствии с Комплексной программой развития авиаотрасли, первые 35 серийных "Ладог" должны быть выпущены в 2028 году, всего до 2030 года планируется построить 105 единиц.