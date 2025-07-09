Поиск

ФСБ сообщила о задержании пяти человек за поджоги по заданию спецслужб Украины

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - ФСБ, Следственный комитет и МВД выявили и задержали в Удмуртии, Оренбургской области и Краснодарском крае пять человек, которые по заданию украинских спецслужб совершали поджоги объектов транспортной инфраструктуры и оборудования сотовой связи.

По данным ФСБ, для вовлечения их в диверсионно-террористическую деятельность спецслужбы Украины использовали мессенджер Telegram, а также различные открытые интернет-площадки с объявлениями о "быстром заработке".

"ФСБ России обращает внимание на то, что спецслужбы Украины активно вовлекают граждан РФ в преступную деятельность. Вербовщики сообщают своим "подопечным", что их действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар, который, как правило, не выплачивается либо не превышает 20 тысяч рублей", - заявили в ЦОС.

В ФСБ напомнили, что такие действия квалифицируются по статьям "диверсия" и "террористический акт", по которым предусмотрено наказание от 15 лет и до пожизненного лишения свободы.

В свою очередь официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам, что следствием предъявлено обвинение трем несовершеннолетним жителям Оренбурга в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

"По данным следствия, трое обвиняемых в мае 2025 года в Оренбургской области, использовав горючие материалы, совершили поджог железнодорожного оборудования", - сказала Петренко.

Кроме этого, добавила она, 17-летний житель Ижевска в июне 2025 года совершил аналогичное преступление на железнодорожной магистрали в Удмуртской Республике.

Подростки были оперативно задержаны сотрудниками региональных подразделений УФСБ России сразу после совершения преступлений.

"Следователями с фигурантами уголовных дел проведен комплекс следственных действий, в том числе обыски по местам их проживания, допросы, назначен ряд экспертиз", - заявила представитель ведомства.

ФСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Прокуроры проверят правомерность роста тарифов ЖКХ

Прокуроры проверят правомерность роста тарифов ЖКХ

Минфин подал иск к "Альфа инвестициям" и их иностранному акционеру

Минфин подал иск к "Альфа инвестициям" и их иностранному акционеру

СКР расследует удары БПЛА по пляжу в Курске и больнице в Рыльске как теракты

В Подмосковье в ДТП с маршруткой погибли два человека, восемь пострадали

В России объем выдач ипотеки в I полугодии сократился на 47% до 1,5 трлн рублей

В России объем выдач ипотеки в I полугодии сократился на 47% до 1,5 трлн рублей

Аэропорт Шереметьево возобновил работу

Аэропорт Шереметьево возобновил работу

Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников, летевших на Москву

Два человека пострадали из-за атаки БПЛА на медучреждения в курском Рыльске

Число пострадавших в Курске увеличилось до семи человек

В результате атаки на пляж в Курске трое погибли, шестеро ранены

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6695 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });