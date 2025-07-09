ФСБ сообщила о задержании пяти человек за поджоги по заданию спецслужб Украины

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - ФСБ, Следственный комитет и МВД выявили и задержали в Удмуртии, Оренбургской области и Краснодарском крае пять человек, которые по заданию украинских спецслужб совершали поджоги объектов транспортной инфраструктуры и оборудования сотовой связи.

По данным ФСБ, для вовлечения их в диверсионно-террористическую деятельность спецслужбы Украины использовали мессенджер Telegram, а также различные открытые интернет-площадки с объявлениями о "быстром заработке".

"ФСБ России обращает внимание на то, что спецслужбы Украины активно вовлекают граждан РФ в преступную деятельность. Вербовщики сообщают своим "подопечным", что их действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар, который, как правило, не выплачивается либо не превышает 20 тысяч рублей", - заявили в ЦОС.

В ФСБ напомнили, что такие действия квалифицируются по статьям "диверсия" и "террористический акт", по которым предусмотрено наказание от 15 лет и до пожизненного лишения свободы.

В свою очередь официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам, что следствием предъявлено обвинение трем несовершеннолетним жителям Оренбурга в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

"По данным следствия, трое обвиняемых в мае 2025 года в Оренбургской области, использовав горючие материалы, совершили поджог железнодорожного оборудования", - сказала Петренко.

Кроме этого, добавила она, 17-летний житель Ижевска в июне 2025 года совершил аналогичное преступление на железнодорожной магистрали в Удмуртской Республике.

Подростки были оперативно задержаны сотрудниками региональных подразделений УФСБ России сразу после совершения преступлений.

"Следователями с фигурантами уголовных дел проведен комплекс следственных действий, в том числе обыски по местам их проживания, допросы, назначен ряд экспертиз", - заявила представитель ведомства.