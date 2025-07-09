МИД РФ заявил о рисках глобальной рецессии из-за политики США в области пошлин

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Политика США в области применения односторонних тарифов и пошлин несет риски для глобальной экономики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Радикальное необоснованное повышение таможенных пошлин крупнейшей экономикой мира, безусловно, несет в себе серьезные риски для мировой экономики. Их последствия ощутят на себе все страны", - сказала Захарова на брифинге в среду.

По ее словам, "вырастет глобальная инфляция из-за перестройки производственно-логистических цепочек и изменения географии товарных потоков, будут наблюдаться отраслевые перекосы и сокращение производительности труда, усилится волатильность на финансовых, энергетических рынках".

"Все это в конечном итоге может привести мир к глобальной рецессии", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Она отметила, что в ходе прошедшего ранее на этой неделе саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро "все страны участницы объединения были едины в оценках и выразили серьезную озабоченность в связи с ростом односторонних тарифных и нетарифных мер".

"Что касается влияния на Россию, то наша страна давно живет в условиях ограничений, барьеров, санкционных режимов, нелегитимных санкций. Того, что выросло и переросло в настоящую торговую войну против России", - заявила Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, в этом смысле Россия "обладает уникальным опытом адаптации, устойчивого развития в условиях внешнего давления".

"Наша страна продолжит укреплять экономический суверенитет, наращивать сотрудничество с государствами, которые ориентированы на рациональный подход, здоровый прагматизм и, конечно, на уважение права и законности", - отметила она.

По словам Захаровой, "гиперпротекционизм не служит интересам США".

"Они должны изнутри наращивать конкурентоспособность и должны искать внутренние резервы и ресурсы для того, чтобы преодолеть свой кризис. А не бесконечно самоутверждаться за счет других и решать свои проблемы за чужой счет", - заявила она.