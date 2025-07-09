"Аэрофлот" с 18 июля запустит рейсы из Москвы в Геленджик

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 18 июля планирует возобновить регулярные рейсы из Москвы в Геленджик, сообщил перевозчик.

"Полеты будут выполняться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес. Продажа билетов будет открыта сегодня", - сказано в сообщении.

Первый рейс будет выполнен 18 июля, далее 20 и 23 июля, а с 25 июля полеты будут ежедневными. 6 августа добавится второй рейс, который с 8 августа и до середины сентября будет выполняться ежедневно.

Ранее в среду Минтранс РФ сообщил о возобновлении работы аэропорта Геленджика в ближайшее время. Источник "Интерфакса" уточнял, что обслуживание рейсов начнется с 18 июля.