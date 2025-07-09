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Путин подписал закон об электронном реестре въезжающих в Россию иностранцев

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о создании государственного реестра сведений об иностранцах, въезжающих в страну.

Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

"Министерству внутренних дел Российской Федерации до 30 июня 2026 года обеспечить создание государственного информационного ресурса "Цифровой профиль иностранного гражданина", содержащего сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, въезжающих в Российскую Федерацию, выезжающих из Российской Федерации, пребывающих (проживающих) в Российской Федерации (далее - государственный информационный ресурс), в целях формирования полной, достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации в Российской Федерации, выработки и реализации мер, направленных на регулирование миграционных процессов", - говорится в указе.

Ресурс будет функционировать на базе МВД.

Правительству совместно с ФСБ поручено утвердить список сведений, которые будут подаваться в этот реестр, порядок его формирования и ведения.

Владимир Путин МВД ФСБ
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